Бывший руководитель избирательной кампании президента Дональда Трампа и политтехнолог Партии регионов и ее преемницы - пратии "Оппозиционный блок" Пол Манафорт получил кредиты от российского олигарха Олега Дерипаски на общую сумму $ 60 млн.

Об этом сообщает американский телеканал NBC news.

Манафорт, как выяснилось, имеет гораздо более глубокие финансовые связи с Росиией, чем ранее сообщалось.

Американский телеканал выяснил, что компании связанные с Манафортом получали кредиты от офшорных компаний близкого к Кремлю олигарха Дерипаски.

Ка свидетельствуют финансовые документы, хранящиеся на Кипре и на Каймановых островах, общий объем их известных деловых сделок составляет около 60 миллионов долларов США за последнее десятилетие.

Так, связанная с Манафортом компания Yiakora Ventures Ltd. получила $26 млн в виде кредита от от принадлежащей Дерипаске Oguster Management.

Yiakora, согласно кипрским документам, связана с многочисленными интересами Манафорта на острове.

Расследование также подтверждает меньшую сумму кредита в размере 7 миллионов долларов от Oguster компании LOAV Advisers Ltd, связанной с Манафортом, о чем ранее сообщала The New York Times. Документы компании, изученные NBC News, показывают, что вся сумма не была обеспечена залогом.

Заем в размере 7 млн. долл. для LOAV не имел указанной даты погашения, а кредит в размере 26 млн. долл. для Yiakora выдавался по гарантии погашения по требованию. Однако, была ли погашена какая-либо сумма неизвестно.

Юристы, специализирующиеся на отмывании денег, заявили, что эти кредиты выглядят необычными и заслуживают дальнейшего расследования.

Стефан Касселла, бывший федеральный прокурор, рассказал, что для отмывания денег часто маскируют платежи как кредиты и, если они не обспечены ничем, то это не кредит, это всего лишь оплата.

Документы также выявили займы в размере более 27 миллионов долларов от двух кипрских компаний третьей, связанной с Манафортом, корпорации с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в штате Делавэр.

Название этой компании, Jesand LLC, созвучно с именами дочерей Манафорта Джессики и Андреа, отмечает NBC.

Согласно информации, Jesand LLC была использована для приобретения недвижимости Нью-Йорке в 2007 году. В августе 2017 года, согласно другому документу, Jesand LLC затем получил кредит в размере более 1 миллиона долларов под залог этого имущества.

Использование компании для покупки недвижимости не обязательно является незаконным, но эксперты по отмыванию денег считают такие действия потенциальным сигналом.

33 миллиона долларов, обнаруженных NBC News, не являются единственным набором транзакций между двумя лицами, которые проходили через Кипр. В соответствии с соответствующим судебным делом Дерипаска вложил еще 26 миллионов долларов в фонд прямых инвестиций, предназначенный для украинской телекоммуникационной компании.

Как сообщает телеканал, высокопоставленные источники в правительстве Кипра заявили, что полиция острова - по официальной просьбе властей США собирает доказательства по єтому делу и еще не передала их американским следователям.