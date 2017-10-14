Украинская армия получит 62 новых танка – Порошенко

Украинские военные получат 200 единиц новой техники, среди которой - 62 танка.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.

"Сегодня отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники - двести единиц. Из них - шестьдесят два танка", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, в целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий украинской армии.