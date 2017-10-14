Порошенко: До конца года армия получит более тысячи единиц техники

В 2017 году украинская армия получила более 1,3 тысячи единиц военной техники, а до конца года получит еще более 1 тысячи.

Об этом президент Петр Порошенко заявил 14 октября в ходе церемонии вручения государственных наград военнослужащим в Житомирской области.

"Всего в течение 2017 года Вооруженным силам Украины уже передано около 1,3 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 22 тысяч ракет и других боеприпасов. К концу года войска получат еще более тысячи единиц вооружения и военной техники", - отметил он.

Также президент отметил, что сегодня военным будет передано более 200 единиц техники: артиллерия, самолеты, зенитно-ракетные комплексы и другая техника. По словам Порошенко, часть этой техники будет направлена ​​на склады резерва.

Кроме того глава государства напомнил, что в бюджете на 2017 год на потребности ВСУ предусмотрено 64,5 млрд. гривен, а в проекте бюджета на 2018 расходы планируют увеличить почти до 84 млрд.

Как известно, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что формирование оборонного бюджета происходит согласно Стратегии национальной безопасности Украины, и составит не менее 5% от ВВП.

Больше о вооружении украинской армии читайте в материалах "Финансирование оборонки: советские атавизмы и неконтролируемые монстры", "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра", "Прощай, оружие. Как НФ отбирает оборонительный поток у Порошенко",

Украинская правда