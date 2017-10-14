В зоне АТО боевики ведут прицельный огонь, двое военных ранены

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Суббота, 14 октября 2017, 13:13

В зоне проведения АТО один военный получил ранения возле н.п. Новоалександровка, один военный ГПСУ получил ранение в результате обстрела КПП "Марьинка".

Об этом 14 октября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

За минувшие сутки боевики провели 21 обстрел позиций сил АТО, 18 из них - прицельные, военные открывали огонь в ответ.

"Оперативная обстановка на линии разграничения в зоне АТО неспокойная: 7 раз боевики нарушили "тишину" на луганском направлении, вели прицельный и плотный огонь по силам АТО, применили стрелковое оружие и гранатометы", - сообщил Лысенко.

Дважды боевики применили 82-мм минометы, выпустили 5 снарядов возле Крымского и Новоалександровки.

На донецком направлении зафиксировано 7 нарушений "тишины" со стороны боевиков, которые применили гранатометы, стрелковое оружие и БМП - возле н.п.Зайцево.

"В районе Песков было больше всего вооруженных провокаций, трижды боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов", - отметил Лысенко.

В направлении Мариуполя боевики 7 раз вели обстрелы опорных пунктов сил АТО, больше всего - возле Водяного и Широкино.

Украинская правда

Темы: АТО Вооруженные силы
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