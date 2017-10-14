Пограничники пытаются вернуть государству участок границы с Венгрией

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Суббота, 14 октября 2017, 13:54

В Госпогранслужбе заявили, что принимают все меры, чтобы вернуть в государственную собственность земельные участки, расположенные вдоль линии государственной границы в Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГПС.

"Несмотря на то, что земельные участки, расположенные в непосредственной близости к государственной границе Украины, находятся в частной собственности, Государственная пограничная служба Украины в полном объеме осуществляет охрану государственной границы, его патрулирования и выполнения других задач", - уверяют в службе.

По словам пограничников, ДПС вместе с прокуратурой Закарпатья вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектаров.

"Мукачевский пограничный отряд Госпогранслужбы совместно с военной прокуратурой Ужгородского гарнизона, подал иск в суд по обжалованию незаконных решений о передаче в долгосрочную аренду почти 90 гектаров земель, расположенных в непосредственной близости к границе", - отметила пресс-служба.

Также, по утверждениям пограничников, поданы иски о возвращении в государственную собственность земельных участков в Береговский районный суд Закарпатья в отношении физических лиц, а также относительно Главного управления Госземагентства в Закарпатской области.

Как сообщалось, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 150 километров украинской границы с Венгрией являются частными земельными участками и не контролируются украинскими пограничниками.

Темы: граница Закарпатье Венгрия Пограничная служба
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