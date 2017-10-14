Путин открыл фестиваль молодежи и студентов, участников которого повезут в Крым

413 просмотров
Суббота, 14 октября 2017, 19:58

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия российского "Всемирного фестиваля молодежи и студентов", участникам которого обещают посещение аннексированного Крыма.

Об этом 14 октября информирует сайт президента России, пишет "Крым. Реалии".

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в РФ с 14 по 22 октября, в плане мероприятий – посещение Крыма.

"В этом году основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира – лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике", – говорится в сообщении.

Ранее генконсульство Украины в Ростове-на-Дону, посольство Украины в Молдове и посольство Украины в Турции призывали участников и делегатов российского "Всемирного фестиваля молодежи и студентов" не посещать аннексированный Крым в рамках мероприятия.

Темы: Росcия Крым Путин
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ФСБ РФ заявила о задержании 6 граждан Украины "за контрабанду" 14 октября 2017, 17:51
Медведчук заступился за чиновников, которых хотят штрафовать за поездки в РФ 14 октября 2017, 16:58
"Нацкорпус" планирует возобновить акции по блокированию российского бизнеса 14 октября 2017, 16:38
powered by lun.ua
Главные новости
В Киеве на улице Грушевского восстановили "иконы Революции"
ФСБ РФ заявила о задержании 6 граждан Украины "за контрабанду"
В Крыму задержили более 30 участников одиночных пикетов
Госспецсвязи предупреждает о новых возможных кибератаках
Все новости
выставка

"УПА – ответ непокоренного народа". Ко Дню защитника Украины

то, что надо

8 TED к Международному дню девочек: супергерои, свобода и секс

гендер

Образование – женское, транспорт – мужской. Инфографика начальников по Украине