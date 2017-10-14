В Виннице открыли первый в Украине памятник Петлюре

В Виннице открыли памятник Симону Петлюре.

Как сообщает местное издание "Моя Винница", это первая в Украине полноценная скульптурная композиция в честь государственного и военного деятеля.

Памятник установлен во дворе здания, где расположено областное радио. С 7 мая по 19 июня 1920 в здании размещалась Военно-походная канцелярия Главного Атамана.

В дальнейшем памятник станет частью исторического комплекса - Музея временной столицы, отмечает издание.

Открытие памятника состоялось в День защитника Украины во время фестиваля военно-исторической реконструкции "Винница - столица УНР", посвященный 100-летию украинской революции.