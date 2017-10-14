В сети начался флешмоб с требованием пустить врачей к Грибу

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Суббота, 14 октября 2017, 22:48

В сети проходит флешмоб #UAdoctorsForHryb в поддержку незаконно задержанного Россией украинца Павла Гриба с требованием допустить к нему в СИЗО украинских врачей.

"У Павла серьезные проблемы со здоровьем, которые требуют ежедневного приема лекарств. Российская сторона не дает информации, предоставляются ли ему лекарства в тюрьме", - напомнили организаторы акции,  Let My People Go Ukraine

Для того, чтобы принять участие во флешмобе, необходимо распечатать плакат или сделать его самостоятельно, сделать с ним селфи, выбрать один или более из указанных контактов российских властей, тегнуты их в Facebook или Twitter, запостить на страницы в Facebook свое фото с хэштегом #UAdoctorsForHryb и требованием, чтобы украинских врачей пустили к Павлу Грибу. 

Обращаться предлагают в российский МИД, посольство РФ в своей стране, к омбудсмену в РФ, главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, президенту РФ Владимиру Путину, к Федеральной службе исполнения наказаний и ФСБ.

"Дополнительно - напишите емейл, пришлите факс, позвоните, свяжитесь со своим местным политиком или журналистом, выражая свою обеспокоенность", - отмечают активисты.

 

 

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его  словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признаетРоссийский суд заочно вынес решение о задержании Гриба на два месяца еще 17 августа, до момента его прибытия в Гомель.

По официальной информации, Гриб находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

МИД и Минздрав не дождались решения России и отправили группу украинских врачей в Краснодар, где содержится похищенный Павел Гриб, однако украинские консулы не получили ответа от российской стороны о допуске украинских медиков к заключенному. 

МИД Украины считает действия России, которая не допустила врачей к Грибу, сознательным нанесением вреда здоровью задержанного.

Украинская правда 

Темы: Росcия политзаключенные
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