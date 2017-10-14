Украинку Левченко признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко победила в номинации "Восходящая звезда" на церемонии Европейской легкоатлетической ассоциации в Вильнюсе.

Об этом сообщает НОК.

World high jump silver medallist and European U23 champion Yuliia Levchenko from Ukraine has been crowned female Rising Star of 2017! pic.twitter.com/OwRJswZpn9 — European Athletics (@EuroAthletics) October 14, 2017

В голосовании болельщиков, журналистов, экспертов и федераций-членов ассоциации Левченко опередила немку Констанце Клостергальфен и представительницу Турции Ясемин Кан.

"Хочу поблагодарить всех, кто голосовал. Спасибо моей семье, тренеру и менеджеру. Эта награда очень важна для меня. Благодарна Европейской ассоциации за этот прекрасный праздник", – сказала украинка на церемонии награждения.

Как сообщалось, в августе Юлия Левченко стала второй на чемпионате мира в Лондоне, обновив личный рекорд (2,01 м).

В первом полноценном сезоне на топ-уровне украинка также взяла "золото" чемпионата Европы среди молодежи и стала третьей на взрослом континентальном форуме.