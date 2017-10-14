Ряд штатов судятся с Трампом через медицинское страхование

Почти 20 штатов США в пятницу, 13 октября, подали в суд на президента Дональда Трампа за его решение прекратить субсидирование медицинских страховок для людей с низкими доходами.

Об этом сообщает DW.

Среди тех, кто жалуется на указ, – штаты Калифорния, Нью-Йорк, Коннектикут, Кентукки, Массачусетс и другие.

Генпрокурор штата Коннектикут Джордж Депсен мотивировал иск скачком цен на медицинское страхование и увеличением денежной нагрузки на американцев.

Подобный прогноз высказали и шесть медицинских ассоциаций, которые в целом объединяют 560 тысяч врачей и студентов медицинских факультетов США.

Как известно, в четверг, 12 октября, Дональд Трамп подписал указ об уменьшении влияния программы Obamacare.