На Британию надвигается ураган "Офелия"

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Воскресенье, 15 октября 2017, 00:57

Стихия движется со скоростью 165 км /ч и в начале следующей недели принесет ливни и сильный ветер.

Об этом сообщает Independent.

Британцев предупредили о возможных перебоях с электричеством, мобильной связью, и работой транспорта.

По информации Bloomberg, убытки от "Офелии" могут представлять 1 миллиард долларов.

Как известно, в сентябре из-за урагана "Мария" в американском штате Флорида пострадали 6 миллионов жителей.

Темы: Великобритания стихийное бедствие
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