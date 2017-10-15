КНДР грозится "уничтожить всех врагов, угрожающих процветанию нации"

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Воскресенье, 15 октября 2017, 01:37

Заместитель председателя парламента Северной Кореи Ан Дон Чхун заявил, что КНДР нацелена на решительное уничтожение всех, кто угрожает будущему нации.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы видели выступление детей и русских девушек в заключение церемонии открытия 137 Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС). Наша страна тоже хочет, чтобы такое будущее было. Это мир и процветание. Поэтому, чтобы добиться такого мира, всех врагов, которые могут помешать этом будущем, мы решительно уничтожим. Это и есть наши намерения", – сказал Ан Дон Чхун журналистам в субботу после окончания мероприятий МПС.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег мир от войны с КНДР.

Темы: КНДР США НАТО
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