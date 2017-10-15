Смоленская катастрофа: Польская комиссия обнаружила запись взрыва на самописце самолета Качиньского

Польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета Ту-154, в результате аварии которого в Смоленской области погиб президент Польши Лех Качиньский.

Об этом сообщил глава Минобороны Польши Антони Мачаревич, передает Польское радио.

"Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва - он был идентифицирован. Сейчас мы занимаемся его анализом", – заявил Мачеревич.

Политик напомнил, что версию взрыва комиссия, которая расследует катастрофу, озвучила в своем отчете еще весной.

"Тогда мы установили, что произошел взрыв, который в конечном итоге уничтожил самолет. Сейчас мы знаем гораздо больше", – говорит министр.

Также Мачеревич добавил, что "до конца следующей весны будет представлен доклад не только по ходу событий, но и по тому, кто несет главную ответственность за трагедию в Смоленске".

Как сообщалось, в августе местная прокуратура допросила бывшего премьера Польши Дональда Туска.