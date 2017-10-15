Смоленская катастрофа: Польская комиссия обнаружила запись взрыва на самописце самолета Качиньского
Польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета Ту-154, в результате аварии которого в Смоленской области погиб президент Польши Лех Качиньский.
Об этом сообщил глава Минобороны Польши Антони Мачаревич, передает Польское радио.
"Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва - он был идентифицирован. Сейчас мы занимаемся его анализом", – заявил Мачеревич.
Политик напомнил, что версию взрыва комиссия, которая расследует катастрофу, озвучила в своем отчете еще весной.
"Тогда мы установили, что произошел взрыв, который в конечном итоге уничтожил самолет. Сейчас мы знаем гораздо больше", – говорит министр.
Также Мачеревич добавил, что "до конца следующей весны будет представлен доклад не только по ходу событий, но и по тому, кто несет главную ответственность за трагедию в Смоленске".
Как сообщалось, в августе местная прокуратура допросила бывшего премьера Польши Дональда Туска.
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