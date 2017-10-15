Смоленская катастрофа: Польская комиссия обнаружила запись взрыва на самописце самолета Качиньского

1379 просмотров
Воскресенье, 15 октября 2017, 04:02

Польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета Ту-154, в результате аварии которого в Смоленской области погиб президент Польши Лех Качиньский.

Об этом сообщил глава Минобороны Польши Антони Мачаревич, передает Польское радио.

"Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва - он был идентифицирован. Сейчас мы занимаемся его анализом", – заявил Мачеревич.

Политик напомнил, что версию взрыва комиссия, которая расследует катастрофу, озвучила в своем отчете еще весной.

"Тогда мы установили, что произошел взрыв, который в конечном итоге уничтожил самолет. Сейчас мы знаем гораздо больше", – говорит министр.

Также Мачеревич добавил, что "до конца следующей весны будет представлен доклад не только по ходу событий, но и по тому, кто несет главную ответственность за трагедию в Смоленске".

Как сообщалось, в августе местная прокуратура допросила бывшего премьера Польши Дональда Туска.

Темы: Польша катастрофы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Как это делала Польша: опыт борьбы с киберугрозами 13 октября 2017, 12:30
Польша не намерена восстанавливать малое пограничное движение с РФ 13 октября 2017, 09:26
Украина и Польша в конце октября обсудят резонансный образовательный закон 9 октября 2017, 19:57
powered by lun.ua
Главные новости
Смоленская катастрофа: Польская комиссия обнаружила запись взрыва на самописце самолета Качиньского
СБУ будет принимать меры для предупреждения провокаций и попыток дестабилизации ситуации в Украине
КНДР грозится "уничтожить всех врагов, угрожающих процветанию нации"
В сети начался флешмоб с требованием пустить врачей к Грибу
Все новости
перфоманс

Как понимать арт-проекты: разговор по душам о современном искусстве

семья

Почему даже идеальные папы бездельничают вдвое больше чем мамы?

Фото

Фотограф 9 лет снимал, как те же люди идут на работу