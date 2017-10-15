Украинец Коробов выиграл шахматный Кубок европейских клубов

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Воскресенье, 15 октября 2017, 05:17

Украинский гроссмейстер Антон Коробов в составе команды "Глобус" стал победителем европейского клубного турнира.

Об этом сообщает Укринформ.

В активе нашего спортсмена – 2,5 очка из 3, всего на счету чемпионов – 12 баллов из 14 возможных.

С медалями завершили соревнования и другие украинские гроссмейстеры – Павел Эльянов (3 очка из 6) и Юрий Криворучко (6 баллов из 7 – лучший результат на Кубке) выиграли "серебро" в составе "Алкалоид".

Успешно выступили и женщины – Наталья Жукова (5 пунктов из 7) с клубом "Босса Нова" стала третьей, а Анна Ушенина (2 балла из 6) – финишировала четвертой с "Югрой".

Как известно, наши шахматисты предлагают ввести урок шахмат в школьную программу.

Темы: Украина спорт
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