Украинец Коробов выиграл шахматный Кубок европейских клубов

Украинский гроссмейстер Антон Коробов в составе команды "Глобус" стал победителем европейского клубного турнира.

Об этом сообщает Укринформ.

В активе нашего спортсмена – 2,5 очка из 3, всего на счету чемпионов – 12 баллов из 14 возможных.

С медалями завершили соревнования и другие украинские гроссмейстеры – Павел Эльянов (3 очка из 6) и Юрий Криворучко (6 баллов из 7 – лучший результат на Кубке) выиграли "серебро" в составе "Алкалоид".

Успешно выступили и женщины – Наталья Жукова (5 пунктов из 7) с клубом "Босса Нова" стала третьей, а Анна Ушенина (2 балла из 6) – финишировала четвертой с "Югрой".

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