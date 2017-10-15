Издатель Ларри Флинт предложил $ 10 миллионов за информацию, которая поможет объявить импичмент Трампу

581 просмотр
Воскресенье, 15 октября 2017, 06:03

Издатель журнала Hustler Ларри Флинт выступил с предложением 10 миллионов долларов премии за материалы, которые помогут начать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает The Hill.

Соответствующее объявление опубликовано в газете Washington Post. Фото с изображением рекламы Флинта на своей странице в Twitter разместила репортер Fox Business Лиз Клемен.

"Ларри Флинт и журнал Hustler объявляют о предложении до $ 10 млн за информацию, которая приведет к импичменту и смещение с поста Дональда Трампа", – говорится в объявлении.

В самом материале высказан ряд претензий к президенту США, в частности, за "назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности".

"Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех американцев – сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно ... Импичмент – это грязное, спорное дело, но альтернатива – еще три года дестабилизировать дисфункции – еще хуже", – сказал Флинт.

Как известно, Дональд Трамп своим указом уменьшил влияние Obamacare.

Темы: США Трамп
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Президент Microsoft подозревает КНДР в атаке вируса WaanaCry в мае этого года 15 октября 2017, 03:38
КНДР грозится "уничтожить всех врагов, угрожающих процветанию нации" 15 октября 2017, 01:37
В Калифорнии не утихают масштабные лесные пожары 15 октября 2017, 01:20
powered by lun.ua
Главные новости
Сутки в АТО: боевики обстреливали Приморское и Луганское направления, потерь среди украинских воинов нет
Издатель Ларри Флинт предложил $ 10 миллионов за информацию, которая поможет объявить импичмент Трампу
Смоленская катастрофа: Польская комиссия обнаружила запись взрыва на самописце самолета Качиньского
СБУ будет принимать меры для предупреждения провокаций и попыток дестабилизации ситуации в Украине
Все новости
гастротур

Кэроб, масала, матча и другие тонизирующие осенние напитки

технологии

Для погруженных в смартфон: умная "зебра", которая позаботится обо всех на дороге

семейные ценности

Снохачество, насилие, патриархальность: семейные ценности украинских семей в старину