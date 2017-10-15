Сутки в АТО: боевики обстреливали Приморское и Луганское направления, потерь среди украинских воинов нет

87 просмотров
Воскресенье, 15 октября 2017, 06:21

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций украинской армии 14 октября, концентрируя активность, в основном, на Приморском и Луганском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, вечером враг дважды из пулеметов бил по нашим укреплениям возле Крымского, а около Лобачевого применял стрелковое оружие.

На Приморском направлении после 18 часов оккупанты открывали огонь из вооружения БМП и противотанкового гранатомета по окрестностям Водяного. С автоматического гранатомета пророссийские наемники обстреливали укрепления сил АТО в районе Талаковка.

На Донецком направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов противника оказались позиции Вооруженных Сил Украины возле Авдеевки, Новоселовки Второй, и дважды на подступах к Зайцевому.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Во время 21 обстрела наши военные огнем с пехотного вооружения отвечали противнику.

За прошедшие сутки враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение. В результате боевых действий потерь среди украинских воинов нет.

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: На Покров боевики активизировались на Приморском направлении 14 октября 2017, 19:07
В зоне АТО боевики ведут прицельный огонь, двое военных ранены 14 октября 2017, 13:13
Сутки в АТО: 21 обстрел, у Новоалександровки ранен боец ВСУ 14 октября 2017, 07:57
powered by lun.ua
Главные новости
Сутки в АТО: боевики обстреливали Приморское и Луганское направления, потерь среди украинских воинов нет
Издатель Ларри Флинт предложил $ 10 миллионов за информацию, которая поможет объявить импичмент Трампу
Смоленская катастрофа: Польская комиссия обнаружила запись взрыва на самописце самолета Качиньского
СБУ будет принимать меры для предупреждения провокаций и попыток дестабилизации ситуации в Украине
Все новости
гастротур

Кэроб, масала, матча и другие тонизирующие осенние напитки

технологии

Для погруженных в смартфон: умная "зебра", которая позаботится обо всех на дороге

семейные ценности

Снохачество, насилие, патриархальность: семейные ценности украинских семей в старину