В Крыму с каждым днем нужно больше адвокатов – Чубаров

В аннексированном Россией полуострове все большему количеству крымских татар необходима помощь адвокатов.

Об этом сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, передают "Крым.Реалии".

"Мы признательны всем крымским татарам, что они каждый по-своему, в возможной для них форме, участвуют в сохранении достоинства и единства крымскотатарского народа. Мы знаем, как люди объединяются, чтобы помочь детям, как они содействуют адвокатам", - отметил Чубаров.

По его словам, число крымских татар, кто "лишился свободы", достигло сотни.

"С каждым днем необходимо все больше и больше адвокатов, необходимо находить ресурсы для того, чтобы обеспечивать посещение мест, где судят крымских татар, а это уже не только в Крыму, но и не территории соседней России", - подчеркнул глава Меджлиса.

Как сообщалось, 14 октября в аннексированном Крыму силовики задержали более трех десятков активистов одиночных пикетов.