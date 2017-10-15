В Крыму с каждым днем нужно больше адвокатов – Чубаров

286 просмотров
Воскресенье, 15 октября 2017, 10:37

В аннексированном Россией полуострове все большему количеству крымских татар необходима помощь адвокатов.

Об этом сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, передают "Крым.Реалии".

"Мы признательны всем крымским татарам, что они каждый по-своему, в возможной для них форме, участвуют в сохранении достоинства и единства крымскотатарского народа. Мы знаем, как люди объединяются, чтобы помочь детям, как они содействуют адвокатам", - отметил Чубаров.

По его словам, число крымских татар, кто "лишился свободы", достигло сотни.

"С каждым днем необходимо все больше и больше адвокатов, необходимо находить ресурсы для того, чтобы обеспечивать посещение мест, где судят крымских татар, а это уже не только в Крыму, но и не территории соседней России", - подчеркнул глава Меджлиса.

Как сообщалось, 14 октября в аннексированном Крыму силовики задержали более трех десятков активистов одиночных пикетов.

Темы: Чубаров Крым крымские татары аннексия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Чубаров резко отреагировал на идею немецких политиков "заморозить" Крым 8 августа 2017, 12:42
Чубаров: Мы вернемся в Крым еще при нашей жизни 28 мая 2017, 16:15
Чубаров: Был период, когда можно было остановить захват Крыма 23 мая 2017, 13:39
powered by lun.ua
Главные новости
В аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину соратника Саакашвили
Ларри Флинт дает $ 10 миллионов за импичмент Трампу
Польша обнаружила запись взрыва на самописце самолета Качиньского
СБУ будет предотвращать провокации и дестабилизацию ситуации в Украине
Все новости
отдых

9 захватывающих маршрутов вокруг Моршина

архитектура

От винных подвалов и складов – до спектакля. Первый подземный театр в Одессе

тренд

"...И о правилах поведения": метро Лос-Анджелеса сняло видео с монстром