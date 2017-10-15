Под стражу взяли подозреваемых в покушении на убийство Радковского

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Воскресенье, 15 октября 2017, 11:56

Одесский суд принял решение взять под стражу двух подозреваемых в покушении на убийство заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского.

Об этом сообщила местная прокуратура.

"По ходатайству прокуратуры области 14 октября Киевский районный суд г. Одессы арестованы двое подозреваемых в покушении на убийство заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 октября правоохранители задержали предполагаемых исполнителей покушения на первого заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского.

4 октября в центре Одессы было совершено покушение на заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского, в результате чего политик получил пять пулевых ранений.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

8 октября Радковского прооперировали хирурги частного медицинского учреждения. Операция прошла успешно.

Темы: Одесса криминал суд
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