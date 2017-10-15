На следующей неделе будет теплая погода и без дождей – Укргидрометцентр

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Воскресенье, 15 октября 2017, 13:16

В Украине прогнозируют значительное потепление и отсутствие дождей со следующей недели.

Об сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, 16 октября по всей территории страны будет солнечно с небольшой облачностью..

Самой теплой погода будет на западе: +15-20 днем ​​и +8-10 ночью. Без осадков, ветер - 5-10 метров в секунду.

На востоке и севере чуть холоднее: +11-15 днем ​​и +5-8 ночью. Осадков тоже не ожидают, ветер - 7-12 метров в секунду.

В центре и на юге страны тоже существенное потепление: + 15-19 днем ​​и + 9-11 ночью. Тоже без осадков, ветер - 7-12 метров в секунду.

В Киеве тоже потеплеет: +14-16 днем ​​и +8-10 ночью.

 
Прогноз на 16 октября

Похожая погода должна сохранятся в течение недели.

Темы: погода
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