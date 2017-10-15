Автор "Икон Революции" назвал восстановление рисунков "акцией вандализма"

Художник по кличке Sociopath, который создал знаменитые граффити "Иконы Революции" во время Евромайдана, заявил, что оригинальные рисунки можно было реставрировать до того, как их нарисовали заново.

Об этом он написал в Facebook.

"Вчерашняя новость самая печальная в истории с "Иконами Революции". Даже после "доценков" и "рабиновичей" оставалась возможность реставрации аутентичных символов революции, и теперь их действия выглядят менее глумливыми чем те, которые заставили фасад Грушевского сегодня выглядеть таким оскверненным", - написал Sociopath.

Художник назвал восстановление рисунков "вандальной акцией организации "Новый Огонь" и добавил, что после этого оригинальные граффити не подлежат восстановлению.

"Нанесенные пятна не имеют ничего общего с настоящими революционными символами. Надеюсь, на этот раз самовольные действия Дмитрия Резниченко и компании на роль восстановителей исторической памяти не останется без внимания правоохранительных органов, а их творческие недопотуги будут осуждены общественностью, которая не позволяет манипулировать собой ", - написал художник.

Sociopath также отметил, что не находит цензурных слов, чтобы прокомментировать заявление "Нового огня" о том, что он самоустранился от восстановления рисунков. Он добавил, что не отказывался восстанавливать "Иконы Революции", а отказался участвовать в "дешевой попытке пиара".

Как сообщалось, 14 октября организация "Новый огонь" нарисовала заново знаменитые граффити "Иконы Революции", которые художник по прозвищу Sociopath создал во время Евромайдана на фасаде здания на улице Грушевского.

В организации заверили, что уничтоженные рисунки невозможно было реставрировать, а автор оригинальных "Икон Революции" отказался их восстанавливать.

3 сентября с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Позднее директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о том, что готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма из-за уничтожения граффити времен Майдана на фасаде магазина на улице Грушевского в Киеве.

Украинская правда