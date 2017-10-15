В Киеве открыли мурал с Иоанном Павлом II, расписанный вандалами антипольскими надписями

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Воскресенье, 15 октября 2017, 15:08

На столичном Печерске открыли мурал с образом Папы Римского Иоанна Павла II, на котором накануне вандалы  нанесли свастику и надписи антипольской направленности.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", дом с изображением понтифика находится на перекрестке улицы Иоанна Павла II и бульвара Марии Приймаченко.

Неизвестные нанесли на стену дома надписи "уния не пройдет", "польская собачья кровь" и т.п.

Полиция зафиксировала данный факт и установила, что надписи были нанесены в ночь на субботу. 

Стену с барельефом восстановили, улицу патрулировали правоохранители. 

Как отметил посол Польши в Украине Ян Пекло, открытие мурала имеет символическое значение. 

"Москва не хочет, чтобы Украина была частью общего европейского пространства, пространства мира и благополучия. Очень важно, что Папа знал об этом и для этого он приезжал в Украину. Нам необходимо продвигать это пространство к восточной границе Украины", - отметил он. 

Инцидент с нанесением антипольских надписей на стену с муралом Пекло считае не последним

"Это не в первый и не в последний раз, есть люди, недовольные тем, что отношения Польши и Украины очень хорошие", - отметил Пекло. 

При этом он не исключил наличие политической составляющей в этом инциденте и банальное хулиганство.

 

По факту нарушения полиция открыла дело по ч.1 ст.161 УК  - "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", сообщили в пресс-службе столичного главка НП.

Темы: Киев Польша церковь
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