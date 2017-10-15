В Киеве открыли мурал с Иоанном Павлом II, расписанный вандалами антипольскими надписями
На столичном Печерске открыли мурал с образом Папы Римского Иоанна Павла II, на котором накануне вандалы нанесли свастику и надписи антипольской направленности.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", дом с изображением понтифика находится на перекрестке улицы Иоанна Павла II и бульвара Марии Приймаченко.
Неизвестные нанесли на стену дома надписи "уния не пройдет", "польская собачья кровь" и т.п.
Полиция зафиксировала данный факт и установила, что надписи были нанесены в ночь на субботу.
Стену с барельефом восстановили, улицу патрулировали правоохранители.
Как отметил посол Польши в Украине Ян Пекло, открытие мурала имеет символическое значение.
"Москва не хочет, чтобы Украина была частью общего европейского пространства, пространства мира и благополучия. Очень важно, что Папа знал об этом и для этого он приезжал в Украину. Нам необходимо продвигать это пространство к восточной границе Украины", - отметил он.
Инцидент с нанесением антипольских надписей на стену с муралом Пекло считае не последним
"Это не в первый и не в последний раз, есть люди, недовольные тем, что отношения Польши и Украины очень хорошие", - отметил Пекло.
При этом он не исключил наличие политической составляющей в этом инциденте и банальное хулиганство.
По факту нарушения полиция открыла дело по ч.1 ст.161 УК - "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", сообщили в пресс-службе столичного главка НП.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.