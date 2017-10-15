Касько вышел из правления TI и представит интересы "Трейд Коммодити"

Бывший ззамгенпрокурора Виталий Касько сложил полномочия члена правления "Transparency International Украина".

Об этом 15 октября сообщили в организации на странице ТІ в Facebook.

"Свое решение Касько объяснил тем, что как руководитель практики уголовного права одной из ведущих юридических компаний в Украине ("Василь Кисиль и партнеры" - ред.), он, вероятно, будет участвовать в защите клиентов, в том числе и подозреваемых в коррупционных преступлениях", - говорится в сообщении.

"Несмотря на то, что мировой практикой отождествление адвоката с его клиентом является недопустимым, в Украине существуют и будут продолжаться попытки осветить работу стороны защиты в этих делах как конфликт интересов между профессиональной деятельностью адвоката и общественной активностью как члена правления представительства глобальной антикоррупционной сети", - отметили в Transparency International.

"Стандартами верховенства права развитых стран качественная адвокатская защита гарантирована любому, в том числе лицам, подозреваемым в коррупционных действиях", - добавили в ТІ и отметили, что поддерживают решение Касько.

Отметим, 16 октября Виталий Касько намерен принять участие в пресс-конференции скандальноизвестной компании "Трейд Коммодити" относительно позиции компании по уголовному делу НАБУ о закупке топлива Минобороны и выступать там в качестве партнера юридической компании "Василь Кисиль и партнеры".

Комментарий по этому поводу у Касько в настоящее время получить не удалось.

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по ст. ч.5 ст.191 УК за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для Минобороны. Им грозит от 8 до 12 лет заключения.

Игорь Павловский решение суда арестован на 2 месяца.

На поруки его хочет взять заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, которого считают человеком президента Петра Порошенко, с которым он долгое время имел общий бизнес. В частности речь идет о корпорации "Богдан".

12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще 2 чиновникам Минобороны в растрате государственных средств при закупке топлива.

Компания "Трейд Коммодити" фигурирует в преступной схеме по закупке топлива: НАБУ и САП подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гаркавого.

По данным СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица ООО "Трейд Коммодити" (Каменское) сбежали.

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского. Сам Грановский свою причастность к "Трейд Коммодити" отрицает.

Кроме того, подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.

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Украинская правда