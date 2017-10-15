Аброськин похвастал, что в Украине раскрывают 88% умышленных убийств и покушений

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Воскресенье, 15 октября 2017, 17:54

В 2017 году уровень раскрытия умышленных убийств и покушений, с учетом прошлых лет, составил  88%.

Об этом 15 октября заявил первый замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба МВД.

По его данным, за 9 месяцев текущего года произошло 1185 умышленных убийств и покушений, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

"Последние случаи - в Одессе и Черкассах ... Неделя понадобилась полиции, чтобы установить и задержать причастных к совершению резонансных убийств на территории страны", - заявил Аброськин.

Как известно, 4 октября в Одессе неизвестный совершил покушение на убийство должностного лица Одесского облсовета.

12 октября был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления, судом избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В Черкасской области 12 сентября был похищен местный житель, его труп с многочисленными телесными повреждениями и признаками насильственной смерти обнаружили в г.Смела.

В начале октября полиция установила лиц, причастных к похищению потерпевшего и его убийству. Суд арестовал на два месяца лицо, подозреваемое в совершении убийства с возможностью внесения залога в сумме 56 тыс. гривен.

Украинская правда 

Темы: полиция
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