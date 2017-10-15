В зоне отчуждения задержали двух сталкеров из РФ

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Воскресенье, 15 октября 2017, 18:31

На территории зоны отчуждения ЧАЭС 15 октября задержали три группы сталкеров, среди них - граждане РФ.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции в Киевской области, пишет "Интерфакс-Украина"

"Первую группу сталкеров, которая состояла из 4 молодых людей, выявили в районе караула "Терехи". Вторую - в отселенном г.Припять. Туда в обход контрольно-перепускных пунктов проникли трое парней", - сообщили в полиции.

Третью группу сталкеров, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, правоохранители выявили в районе отселенного с.Залесье.

"Там задержали пятерых молодых мужчин, среди них двое граждан России: 24-летний житель г.Москва и 28-летний житель г.Санкт-Петербург", - заявили в НП.

На нарушителей составили на админпротоколы по ст.46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КУаП, им грозит штраф в размере 20-30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Темы: Росcия Чернобыль
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