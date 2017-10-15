Количество жертв взрыва в столице Сомали увеличилось до 230
В результате двойного взрыва в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере 230 человек.
Об этом заявил сенатор Абшир Мохамед Ахмед со ссылкой на данные медиков, сообщает CNN.
В результате взрыва были повреждены здания и автомобили.
По заявлению министерства иностранных дел, также было повреждено здание посольства Катара.
Ранее сообщалось о 189 погибших и более 200 раненых.
Теракт был совершен в субботу, 14 октября. Начиненный взрывчаткой грузовик взорвался на одной из оживленных улиц города, вблизи которой находятся ключевые министерства страны.
Президент страны Мохаммед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура и призвал сомалийцев откликнуться на отчаянное заявление больниц о донорстве крови для раненых.
Украинская правда
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