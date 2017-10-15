СБУ: На вторник радикалы планировали провокации, искали оружие

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Воскресенье, 15 октября 2017, 22:46

В Киеве во время проведения массовых акций 17 октября радикально настроенные лица готовились осуществить провокации с возможным силовым сценарием, где планировали применить стрелковое оружие и средства поражения.

Об этом вечером 15 октября сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Задокументированы факты поиска стрелкового оружия и средств поражения. Сотрудниками СБУ противоправные намерения прекращены", - сообщили в СБУ.

В частности, 14 октября были заблокированы попытки приобрести 2 автомата АК-47 и 3 гранатомета двух бывших активистов объединения "Революционные правые силы".

 
 
ВСЕ ФОТО - Пресс-центр СБУ

"В ходе 9 обысков были изъяты более 200 тыс. гривен, средства связи, компьютерная техника и другие вещи, которые использовались для подготовки действий провокационно-насильственного характера. Устанавливается сеть структур и лиц к этому причастных, а также организаторы провокаций, которые планируют создать искусственные предпосылки для осуществления противоправных действий, которые могут представлять опасность жизни и здоровью людей", - сообщили в Службе безопасности Украины.

При этом в СБУ призвали граждан "воздержаться от участия в деструктивных действиях и безотлагательно информировать на "горячую линию" СБУ о предложениях участвовать в противоправных действиях, направленных на поиск и использование оружия и средств поражения во время массовых мероприятий, и совершение действий, несущих угрозу безопасности граждан".

Как известно, 17 октября лидер "Движения новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили планирует со своими соратниками принять участие в митинге под Верховной Радой, также акции пройдут во всех областных центрах Украины.

Во время акции Саакашвили, нардеы, общественные активисты и представители политсил, таких  как "Альтернатива", "Демальянс", движение "Честно" и другие планируют провозгласить три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.

Украинская правда

Темы: СБУ Киев митинги
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