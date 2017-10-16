Лидер Каталонии ушел от ответа на вопрос об ультиматуме Мадрида

Глава региональной администрации Каталонии Карлес Пучдемон, выступая 15 октября на церемонии возложения цветов к могиле расстрелянного режимом Франко каталонского сепаратиста Луиса Компаниса ушел от ответа на ультиматум Мадрида.

Об этом пишет DW.com.

Пучдемон заявил, что сейчас Каталония проживает "тяжелые, но полные надежды часы".

"Я подтверждаю нашу приверженность миру, гражданской ответственности, хладнокровию, но также решимости и демократии", - добавил глава регионального правительства.

Днем ранее министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо Альварес предупредил, что Мадрид не примет двусмысленного ответа от Барселоны. В случае неясного ответа испанские власти "будут вынуждены принять меры".

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии сразу два ультиматума.

Не позднее 16 октября премьер Каталонии Карлес Пучдемон должен прояснить, провозгласил ли он независимость региона в своей речи вечером 10 октября

К 19 октября Пучдемон должен "вновь начать уважать конституционный порядок в Испании", то есть остановить процедуру, направленную на обретение Каталонией независимости.

Как сообщалось, лидер Каталонии Карлес Пучдемон оказался под давлением своих ключевых союзников, требующих проигнорировать требования Мадрида и провозгласить полную независимость региона.

Как известно, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вместе с главами нескольких партий подписал декларацию о провозглашении независимости от Испании. В то же время он обратился в региональный парламент в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.