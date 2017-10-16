САП просит суд о заочном процессе над Онищенком

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Понедельник, 16 октября 2017, 04:02

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс по нардепа Александра Онищенко.

Об этом этом руководитель САП Назар Холодницкий рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Будет заочное расследование, ходатайство о специальной процедуре осуждения подано", - отметил он.

Кроме того, Холодницкий рассказал, что дело о "пленках Онищенка" еще не закрыто.

"О пленках Онищенка прокурорами даны указания еще в январе. Я тогда говорил, что он должен предоставить еще какие-то доказательства, подтверждающие его слова. Он не предоставил доказательств. Поэтому оснований для объявления кому-либо подозрения нет ... Еще не закрыли. Может , он придет в себя и даст какую-то информацию", - пояснил Холодницкий.

Как известно, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргазвыдобуванням" в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находящихся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 лицам вступили в законную силу обвинительные приговоры.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

Верховная Радана дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, и накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину. 8 августа его объявили в национальный розыск.

Темы: Онищенко Антикоррупционная прокуратура Холодницкий
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