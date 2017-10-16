Цены на нефть выросли на фоне заявления Трампа по ядерной сделке с Ираном

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Понедельник, 16 октября 2017, 04:41

Озабоченность по поводу вероятного возобновления санкций США против Ирана привела к росту цен на нефть марки Brent на один процент.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1, которая является международным ориентиром цены на нефть, составили $ 57,79, что на 62 цента, или 1,1 процента больше, по сравнению с предыдущим закрытием рынка.

Трейдеры заявили, что цены подталкивают опасения по поводу возобновления санкций США против Ирана.

Это объясняется тем, что до заключения ядерного соглашения с Ираном около 1 млн баррелей нефти в день не поступало на глобальные рынки.

"Если обнаружится, что Иран нарушил ядерное соглашение и торговый договор будет отозван, это станет наибольшим катализатором роста цен на нефть", - заявил агентству советник по ценным бумагам ASR Wealth Advisers Шейн Шанель.

Еще одним фактором роста цен на сырую нефть называется сокращение количества новых буровых установок в США.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал разорвать ядерное соглашение с Ираном, если Конгресс США не внесет поправки в закон, регулирующий контроль за выполнением Ираном соглашения.

Темы: нефть Иран США
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