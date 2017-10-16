Хейли: КНДР - это та ситуация, которую мы пытаемся предотвратить в Иране

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Понедельник, 16 октября 2017, 05:26

США останутся в ядерном соглашении с Ираном, если Конгресс предпримет соответствующие меры.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в интревью телеканалу NBC.

"Я думаю, что сейчас вы увидите, что мы останемся в соглашении", - сказала она.

"Мы надеемся, что мы сможем улучшить ситуацию", - добавила Хейли. "И это цель. Поэтому я думаю, что сейчас мы находимся в соглашении, чтобы увидеть, как мы можем сделать ее лучше... Мы не выходим из сделки. Мы просто пытаемся сделать ситуацию лучше, чтобы американские люди чувствовали себя безопаснее".

Она также упомянула Северную Корею в качестве примера той ситуации, которой они пытаются избежать с Ираном, заявив: "Основная причина, по которой мы смотрим на это соглашение с Ираном, связана с Северной Кореей".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал разорвать ядерное соглашение с Ираном, если Конгресс США не внесет поправки в закон, регулирующий контроль за выполнением Ираном соглашения.

Темы: Иран КНДР США ядерное оружие
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