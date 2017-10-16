Жертвами теракта в Сомали стали свыше 270 человек

Не менее 276 человек погибли в результате теракта в столице Сомали - Могадишо.

Об этом пишет DW.com.

Как сообщили власти страны, свыше 300 человек получили ранения. Большая часть жертв - местные жители, среди погибших есть также несколько военных.

По данным полиции, исполнителем атаки стал террорист-смертник. Он находился за рулем грузовика, который сначала протаранил другие автомобили и мотоциклы, после чего выехал на оживленный перекресток в центре города.

Там водитель привел в действие взрывное устройство, в результате чего несколько зданий вокруг были полностью или частично разрушены.

Как передают информагентства со ссылкой на очевидцев, нападение произошло неподалеку от одного из отелей в столичном районе Мадина, где часто останавливаются члены правительства и журналисты.

По одной из версий, преступник, возможно, планировал совершить нападение именно на эту гостиницу, однако не доехал до нее.

Этот теракт - самое кровавое нападение с участием смертника в Сомали за последние годы. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

Президент страны Мохаммед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура и призвал сомалийцев откликнуться на отчаянное заявление больниц о донорстве крови для раненых.