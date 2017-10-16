США и Южная Корея проводят учения возле берегов КНДР

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Понедельник, 16 октября 2017, 06:56
Авианосец ВМС США "Рональд Рейган"

США и Южная Корея начали совместные военные учения у берегов Корейского полуострова.

Об этом сообщили в южнокорейском Минобороны, пишет DW.com.

В маневрах, которые продлятся до 20 октября, задействованы около 40 кораблей, включая американский атомный авианосец "Рональд Рейган" и ракетные эсминцы "Стэтхэм" и "Мастин".

Как сообщали в пресс-службе 7-го оперативного флота ВМС США, учения обеспечат видимое и скоординированное взаимодействие  альянсу США и Кореи.

В совместных операциях и учениях будет участвовать военно-морской флот Южной Кореи, американский Седьмой флот, ВВС Южной Кореи, Тихоокеанские военно-воздушные силы США.

Как отметили американские военные учения проводятся в поддержку национальных интересов США в регионе.

Как сообщалось, в свою очередь, КНДР вновь пригрозила запустить ракеты в направлении острова Гуам, территории США, предостерегая, что "безрассудные шаги" США заставят Пхеньян принять меры.

15 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский президент продолжит работать над дипломатическим решением северокорейской угрозы, но до "падения первой бомбы".

Темы: Северная Корея Южная Корея США ядерное оружие
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