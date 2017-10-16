За сутки в зоне АТО ранения получили двое бойцов ВСУ

214 просмотров
Понедельник, 16 октября 2017, 07:39

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

После 18 часов российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы украинских позиций используя преимущественно легкое пехотное вооружение.

Так, на Донецком направлении боевики трижды били из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке. Также под огонь стрелкового оружия попали окраины Каменки.

На Приморском направлении враг дважды обстрелял опорные пункты ВСУ у Талаковки. В результате одного из таких обстрелов, около 23 часов получил ранения один украинский военный.

На Луганском направлении вечером сохранялась тишина.

Как сообщалось, днем 15 октября на Луганском направлении боевики били из минометов калибра 82 мм у Трехизбенки, из миномета и автоматического гранатомета - около Новотошковского.

У Новоалександровки получил ранения еще один украинский военный.

В ответ Вооруженные Силы Украины 11 раз открывали огонь на поражение противника.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики сосредоточили огонь на луганском направлении, ранен военный 15 октября 2017, 19:05
Мотузяник уточнил ситуацию на фронте за минувшие сутки 15 октября 2017, 13:53
АТО: Обстрелы Приморского и Луганского направлений, потерь нет 15 октября 2017, 06:21
powered by lun.ua
Главные новости
За сутки в зоне АТО ранения получили двое бойцов ВСУ
САП просит суд о заочном процессе над Онищенком
СБУ: На вторник радикалы планировали провокации, искали оружие
Партнеры Касько объяснили, почему будут защищать компанию, связанную с Грановским
Все новости
перфоманс

Как понимать арт-проекты: разговор по душам о современном искусстве

гастротур

Кэроб, масала, матча и другие тонизирующие осенние напитки

эротика

Это не Playboy: обнаженные тела сквозь исторические фото