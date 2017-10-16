Онищенко говорит, что получил политическое убежище еще в апреле

Нардеп-беглец Александр Онищенко, который подозревается в организации коррупционной схемы по перепродаже газа, утверждает, что получил политическое убежище еще 4 апреля.

Об этом он сообщил УП.

"Ещё 4 апреля мне предоставили убежище", - сказал он.

На уточняющий вопрос, какая это страна, ответил, что не хочет называть.

При этом уточнил, что это не Великобритания.

На вопрос, почему он скрывает страну, он ответил: "Я опасаюсь только их бандитских намерений. Там, где не получается у них по закону, включаются другие методы".

Он также сообщил, что 8 августа Интерпол снял с розыска его мать Инессу Кадырову.

Как сообщалось, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Александра Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Сейчас нардеп-беглец находится в национальном розыске. Хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

В интервью, опубликованном 15 октября 2017 года, руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс относительно нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Сам Онищенко считает, что процедура заочного осуждения в его отношении невозможна.

7 июля 2017 года Онищенко заявил, что Испания дала убежище его матери.

Мать Онищенко Инессу Кадырову задержали 30 марта в Испании силами местных правоохранителей по ориентировке департамента Интерпола и Европола Украины, размещенной на запрос НАБУ. Позже ее отпустили.

29 августа 2016 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что объявило в розыск Кадырову.

В инкриминируемых ей статьях речь идет о создании преступной организации, растрате имущества в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве.

Как известно, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргазвыдобуванням" в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находящихся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 лицам вступили в законную силу обвинительные приговоры.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

Оксана Коваленко, УП