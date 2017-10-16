"Правый сектор" заявил, что к члену организации ворвалась СБУ

913 просмотров
Понедельник, 16 октября 2017, 11:17

Пресс-служба "Правого сектора" заявила, что сотрудники Службы безопасности ворвались в городе Вишневое в дом к руководителю организации в Киево-Святошинском районе Александру Жамойдо.

Об этом говорится на Facebook организации.

"14 октября в 23:30 сотрудники "Альфа" вместе с СБУ выломали двери и, лишь затем зачитав постановление суда, собирались провести обыск квартиры. И, вероятно, так быстро "клепали" постановление, что ошиблись номером квартиры, поэтому обыск не проводили. В "постановлении" шла речь об экстремизме и торговля оружием", - заявили в организации.

Также, как утверждают в организации, правоохранители приехали вместе с двумя женщинами в роли понятых.

В "Правом секторе" расценивают это как попытку запугивания.

Темы: СБУ Правый сектор
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ хочет получить на 6,8 млрд грн больше в новом году 16 октября 2017, 09:32
СБУ: На вторник радикалы планировали провокации, искали оружие 15 октября 2017, 22:46
СБУ будет предотвращать провокации и дестабилизацию ситуации в Украине 15 октября 2017, 03:02
powered by lun.ua
Главные новости
Данилюк: Есть прогресс в переговорах с МВФ по цене на газ
За сутки в зоне АТО ранения получили двое бойцов ВСУ
САП просит суд о заочном процессе над Онищенком
СБУ: На вторник радикалы планировали провокации, искали оружие
Все новости
а вы знали?

7 причин, почему нельзя ложиться спать с влажными волосами

инфографика

16 фактов про УПА в картинках

семья

Почему даже идеальные папы бездельничают вдвое больше чем мамы?