Касько говорит, что "Трейд Коммодити" ничего не нарушила

Защитник компании "Трейд Коммодити" Виталий Касько заявляет, что его клиенты ничего не нарушали.

Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.

Касько убеждает, что закупки топлива Министерством обороны в "Трейд Коммодити" были абсолютно законны и прозрачны.

"Закон позволяет сторонам заключать дополнительные соглашения в случае колебания цены на продукцию на рынке. Тем более, заключение соглашения с уточнением цены были подписаны обоюдно: и компанией, и Министерством обороны ", - заявил Касько.

"Если тогда были какие-то нарушения, почему ни Минобороны, ни правоохранители, ведь и ГПУ, и САП могли подавать жалобы, если считали, что Минобороны не дорабатывает, то почему не было никаких жалоб?", - добавил Касько.

Ранее Андрей Адамовский заявил, что является инвестором "Трейд Коммодити".

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по ст. ч.5 ст.191 УК за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для Минобороны. Им грозит от 8 до 12 лет заключения.

Игорь Павловский решение суда арестован на 2 месяца.

12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще 2 чиновникам Минобороны в растрате государственных средств при закупке топлива.

Компания "Трейд Коммодити" фигурирует в преступной схеме по закупке топлива: НАБУ и САП подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гаркавого.

По данным СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица ООО "Трейд Коммодити" (Каменское) сбежали.

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского. Сам Грановский свою причастность к "Трейд Коммодити" отрицает.

Экс-замгенпрокурора Виталий Касько сложил полномочия члена правления "Transparency International Украина" и планирует "участвовать в защите клиентов, в том числе и подозреваемых в коррупционных преступлениях", в частности компании "Трейд Коммодити".

Потом Партнеры Касько объяснили, что взялись за дело "Трейд Коммодити", поскольку не обнаружили нарушений законодательства в отношениях компании.

Роман Романюк, УП