Художник Павленский поджег "Банк Франции" в Париже

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Понедельник, 16 октября 2017, 14:22

Российский художник Петр Павленский поджег в Париже "Банк Франции".

Об этом сообщила в Twitter фотограф Капуцин Анри.

В своем посте Анри утверждает, что после поджога Павленского задержала полиция. Однако подтверждения этой информации пока нет.

Кроме того, в Twitter активистка Сара Константен объяснила поступок художника тем, что он хотел "разжечь огонь революции по всему миру".

Также она опубликовала фото Павленского на фоне пылающего банка.

Петр Павленский известный своими яркими акциями. Например, в 2012 году он зашил себе рот в знак поддержки группы Pussy Riot, участниц которой в то время судили в Москве, а в 2013 году художник прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади в столице России - "метафора апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества", пояснил впоследствии он свой поступок.

Также 9 ноября 2015 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Сначала следствие обвинило художника в "вандализме по мотивам идеологической ненависти" (статья 214 Уголовного кодекса), но затем переквалифицировала дело на 243 статью - "повреждение объекта культурного наследия".

Его освободили из-под стражи 8 июня 2016 года.

Темы: Франция
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