У Путина говорят, что о блокировке Telegram пока речь не идет
О блокировке мессенджера Telegram речь пока не идет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Пока, насколько я знаю, об этом речь не идет, собственно, никто речь и не вел. Есть судебное решение, которое я не могу комментировать. Но в данном случае никаких разговоров о блокировке сейчас не идет", - заявил Песков.
Как известно, cуд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.
Создатель Telegram Павел Дуров объявил, что намерен оспорить решение суда и объявил о наборе юристов.
Telegram может прекратить деловые связи с Россией и Ираном, поскольку в этих странах мессенджер постоянно сталкивается с обвинениями и ограничениями со стороны регулирующих органов.
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