НАБУ задержало одного из инвесторов "Трейд Коммодити"

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Понедельник, 16 октября 2017, 15:10

Следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Об этом УП сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе компании сообщили, что Трофименко доставили в НАБУ на улицу Сурикова.

Задержание Трофименко состоялось почти сразу после его совместной пресс-конференции с другим инвестором "Трейд Коммодити" Андреем Адамовским, которая состоялась в понедельник утром.

На пресс-конференции Адамовский и Трофименко в частности обвинили НАБУ в необоснованности уголовного дела против "Трейд Коммодити".

Как известно, на пресс-конференции 16 октября Андрей Адамовский заявил, что является инвестором "Трейд Коммодити" и отрицает связь с этой компанией депутата Александра Грановского.

Адамовский является "многолетним бизнес-партнером и союзником" нардепа Александра Грановского, однако сам Грановский свою причастность к "Трейд Коммодити" также отрицает.

По мнению НАБУ и САП, "Трейд Коммодити" причастна к преступной схеме по закупке топлива: следователи подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гарькавого.

По данным СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица ООО "Трейд Коммодити" (Каменское) бежали.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для МОУ. Игорь Павловский арестован на 2 месяца.

12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще 2 чиновникам Минобороны в растрате госсредств при закупке топлива.

Роман Романюк, УП

Темы: НАБУ Минобороны коррупция
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