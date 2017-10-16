В Ужгороде застрелили гендиректора обувной фабрики
В Ужгороде на рабочем месте застрелили гендиректора обувного предприятия ООО "Апаран".
Как сообщает облуправление милиции Закарпатской области, мужчина, который подозревается в убийстве, задержан.
По данным правоохранителей, на месте происшествия было установлено, что директор предприятия был убит на территории ООО в собственном служебном кабинете.
"54-летний мужчина убил 59-летнего жителя Ужгорода. Полиция установила, что мужчины поссорились, во время выяснения отношений один выстрелил четыре раза в другого, в результате чего тот скончался на месте. Подозреваемый задержан на месте преступления", - сообщили в полиции.
С места происшествия изъяты пистолет калибра 7,65 мм с одним патроном, из которого стрелял подозреваемый.
Решается вопрос об открытии производства по ст. 115 УК "умышленное убийство", правонарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
По неофициальной информации, убийство произошло на фоне личностного конфликта.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.