В Ужгороде застрелили гендиректора обувной фабрики

В Ужгороде на рабочем месте застрелили гендиректора обувного предприятия ООО "Апаран".

Как сообщает облуправление милиции Закарпатской области, мужчина, который подозревается в убийстве, задержан.

По данным правоохранителей, на месте происшествия было установлено, что директор предприятия был убит на территории ООО в собственном служебном кабинете.

"54-летний мужчина убил 59-летнего жителя Ужгорода. Полиция установила, что мужчины поссорились, во время выяснения отношений один выстрелил четыре раза в другого, в результате чего тот скончался на месте. Подозреваемый задержан на месте преступления", - сообщили в полиции.

С места происшествия изъяты пистолет калибра 7,65 мм с одним патроном, из которого стрелял подозреваемый.

Решается вопрос об открытии производства по ст. 115 УК "умышленное убийство", правонарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

По неофициальной информации, убийство произошло на фоне личностного конфликта.