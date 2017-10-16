В Ужгороде застрелили гендиректора обувной фабрики

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Понедельник, 16 октября 2017, 17:28

В Ужгороде на рабочем месте застрелили гендиректора обувного предприятия ООО "Апаран".

Как сообщает облуправление милиции Закарпатской области, мужчина, который подозревается в убийстве, задержан.

По данным правоохранителей, на месте происшествия было установлено, что директор предприятия был убит на территории ООО в собственном служебном кабинете.

"54-летний мужчина убил 59-летнего жителя Ужгорода. Полиция установила, что мужчины поссорились, во время выяснения отношений один выстрелил четыре раза в другого, в результате чего тот скончался на месте. Подозреваемый задержан на месте преступления", - сообщили в полиции.

С места происшествия изъяты пистолет калибра 7,65 мм с одним патроном, из которого стрелял подозреваемый.

Решается вопрос об открытии производства по ст. 115 УК "умышленное убийство", правонарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

По неофициальной информации, убийство произошло на фоне личностного конфликта.

 
 
Фото - пресс-служба полиции Закарпатской области

Украинская правда 

Темы: Закарпатье полиция
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