Аброськин: На Радковского покушались из-за бизнес-интересов

Покушение на убийство замглавы Одесского облсовета Олега Радковского было совершено исключительно из-за бизнес-интересов.

Об этом заявил первый замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"В субботу двум подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. Уже можно сказать, что покушение на убийство было совершено исключительно из-за бизнес-интересов", - заявил он.

Как известно, 4 октября в полицию Одессы поступило сообщение о том, что у ресторана "Бабель-Фиш" на Греческой, 5 неизвестный, используя огнестрельное оружие, совершил покушение на убийство должностного лица Одесского облсовета Олега Радковского.

Чиновник представляет в Одесском облсовете партию "Батькивщина". Радковский получил ранения в руку, ногу и поясницу, ему обеспечили круглосуточную охрану.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 УК.

12 октября работники полиции Одесской установили и задержали подозреваемых - жителей Херсонской и Одесской областей.

В ходе более 30 обысков изъято оружие, которое было применено во время покушения на убийство, транспортное средство и различные вещи, которые преступники использовали при совершении других преступлений.

"Количество изъятого оружия довольно значительное, устанавливается его происхождение", - сообщил Аброськин.

Украинская правда