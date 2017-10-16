Лидер боевиков ОРДО заявил о задержании причастных к убийству "Моторолы"

Лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил о задержании "группы лиц, подозреваемых в убийстве "Моторолы" - командира боевиков Арсена Павлова.

Об этом 16 октября сообщает онлайн-ресурс боевиков "ДАН".



Задержанных Захарченко назвал "украинской группировкой".



"Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Павлова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек", - заявил Захарченко.

Как известно, 16 октября 2016 года один из командиров "ДНР" Арсен Павлов с позывным "Моторола" погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в лифте своего дома.

Позже в сети появилось видеообращение людей, взявших на себя ответственность за убийство Моторолы.

В ноябре в "ДНР" заявили о задержании 6 человек по делу об убийстве Моторолы, сообщив, что задержанные являются членами "украинской националистической организации Misanthropic Division".

На оккупированном Донбассе "Моторола" возглавлял незаконное вооруженное формирование "Батальон Спарта". Также он заявлял, что "расстрелял 15 пленных" солдат украинских вооруженных сил. Amnesty International призвала расследовать казни, в которых признался Моторола.