Боевики обстреляли Железное с оккупированной шахты, ранена женщина

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Понедельник, 16 октября 2017, 18:50

В Донецкой боевики обстреляли из минометов н.п. Железное, в результате обстрела получил ранения 48-летняя местная жительница.

Об этом вечером 16 октября сообщил глава Донецкой облВГА Павел Жебривский.

По данным главы военно-гражданской администрации Торецка Ярослава Руденко, обстрел начался примерно в 14:00.

"Из минометов террористы вели огонь с оккупированной ими территории - с шахты Гагарина. Обстрел длился около 40 минут, осколочных повреждения получили 15 частных домов", - говорится в сообщении.

Женщина 1969 года получила ранения в область шеи и туловища, она прооперирована в Торецкой городской больнице, состояние стабильное.

Темы: АТО Донбасс жертвы
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