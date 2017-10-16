Боевики обстреляли Железное с оккупированной шахты, ранена женщина
В Донецкой боевики обстреляли из минометов н.п. Железное, в результате обстрела получил ранения 48-летняя местная жительница.
Об этом вечером 16 октября сообщил глава Донецкой облВГА Павел Жебривский.
По данным главы военно-гражданской администрации Торецка Ярослава Руденко, обстрел начался примерно в 14:00.
"Из минометов террористы вели огонь с оккупированной ими территории - с шахты Гагарина. Обстрел длился около 40 минут, осколочных повреждения получили 15 частных домов", - говорится в сообщении.
Женщина 1969 года получила ранения в область шеи и туловища, она прооперирована в Торецкой городской больнице, состояние стабильное.
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