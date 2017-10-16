Суд по избранию меры пресечения Трофименко состоится во вторник - Касько

Судебное заседание по избранию меры пресечения задержанному в Киеве инвестору компании "Трейд Коммодити" Владимиру Трофименко может произойти во вторник, 17 октября.

Об этом вечером 16 октября в эфире телеканала "112 Украина" сообщил защитник компании "Трейд Коммодити" Виталий Касько.

"Мы (сторона защиты) просили НАБУ сделать это (провести заседание суда) поскорее, НАБУ обещает сделать это завтра. Не вижу оснований для дальнейшего содержания под стражей для нашего клиента, учитывая подозрение и то, как происходило задержание", - заявил он.

Касько добавил, что Трофименко после пресс-конференции был задержан без решения суда.

"Не было никаких оснований сомневаться в том, что он покинет страну или будет пытаться уклоняться от следствия. Он принимал участие в публичном мероприятии (пресс-конференции), сам вызвался принять в нем участие ... Его задержание без решения следственного судьи выглядит как произвол и очевидно нарушает законодательство", - заявил Касько.

Он отметил, что ходатайство о домашнем аресте адвокаты не подавали.

"Чтобы это делать, нужно иметь обоснованное подозрениею. Подозрение, которое есть, по нашему мнению - необосновано и применения какой-либо меры пресечения быть не может", - добавил Касько.

Украинская правда