АТО: Боевики увеличили количество обстрелов на донецком направлении

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Понедельник, 16 октября 2017, 20:59

В понедельник в зоне проведения АТО боевики открывали огонь 12 раз, украинские военные отвечали огнем из пехотного вооружения.

Об этом вечером 16 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Больше всего обстрелов зафиксировано на донецком направлении. В частности обстрелы из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды велись по силам АТО возле Авдеевки и шахты Бутовка.

"Дважды под огонь из стрелкового оружия попали позиции сил АТО возле Каменки, неподалеку Артемово, где укреплений украинской армии нет, было выпущено 4 мины калибра 82 мм.", - сообщили в штабе.

На приморском направлении боевики обстреляли подступы к Старогнатовке из противотанкового гранатомета, возле Водяного и Павлополя применяли стрелковое оружие.

На луганском направлении близ Новоалександровки террористы вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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