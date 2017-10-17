Найцікавіше: 2008. Кучма пропонує розв'язати політичну кризу як у Ватикані 2011 – 2013. Від Януковича вимагають вирішити долю Тимошенко 2016. У Донецьку ліквідували Моторолу

2001, середа

Глава соціалістів Олександр Мороз пропонує лідерам 7 опозиційних сил об'єднатися в передвиборчий союз і підписати "Декларацію єдності". За задумом Мороза, членами союзу мають стати як "Батьківщина" та Народний Рух, так і комуністи.

2002, четвер

З телеканалів через цензуру йдуть відомі журналісти. "Новий канал" залишив Ігор Куляс, з СТБ звільнився Роман Скрипін. Раніше звільнилися Андрій Шевченко з "Нового каналу", Віктор Шлинчак з "Сегодня" та журналісти телеканалу "Тоніс". Причина: журналістам не дають вільно дихати.

15 жовтня Апеляційний суд Києва порушив справу проти президента Леоніда Кучми – за 12 статтями Кримінального кодексу. Проте частина телеканалів проігнорували топ-подію або згадали про неї мимохідь.

2003, п'ятниця

Російські будівельники дамби в Керченській протоці наблизилися до українського кордону ще на 50 метрів. Тепер найкоротша відстань від острова Тузла до російської дамби – 250 метрів. Перервав мовчання президент Леонід Кучма. Він назвав дії Росії недоброзичливими і нагадав, що вона є гарантом територіальної цілісності України після відмови офіційного Києва від ядерної зброї.

А українськи прикордонники на Тузлі провели навчання, у ході яких тренувалися витісняти порушників державного кордону.

29 вересня Росія почала будувати дамбу від Таманського півострова в бік Керчі, пояснюючи це захистом екології Тамані.

2004, неділя

Кандидат Віктор Ющенко поїхав з передвиборчим мітингом до Луганська. Проведенню акції намагалися перешкодити, на думку кандидата, за вказівкою влади. Міліція не пропустила автомобіль Ющенка до сцени, він дійшов пішки. На самому мітингу молоді люди розгорнули плакати на підтримку Віктора Януковича, почали улюлюкати і дудіти в сирени. Також на площі грала голосна музика, яка заважала виступу. Проте мітинг все ж відбувся.

2005, понеділок

Екс-генпрокурор Святослав Піскун заявив про тиск з боку президента Віктора Ющенка під час його роботі у прокуратурі. "Моя відставка – це прямий наслідок моєї відмови піддатися політичному тиску", – зазначив він.

Піскуна звільнили з посади 14 жовтня. У квітні-2007 Ющенко відновить його на цій посаді.

2006, вівторок

– Під оплески та свист депутатів блок "Наша Україна" заявив про перехід в опозицію до більшості на чолі з Партією регіонів. Проте у партії ще не вирішили, коли міністри-нашоукраїнці подадуть заяви про вихід з уряду Віктора Януковича.

– "Шлях святий проліг увесь

З ЄЕСУ аж до ЄС".

Такими віршами спікер Олександр Мороз закликав лідера БЮТ Юлію Тимошенко стримуватися у своїх висновках. У БЮТ теж відповіли віршами:

"Шлях і інший знають люди,

Від "Соцінтерну" – до Іуди".

2007, середа

Пам'ятаючи помилки минулого року, БЮТ та НУНС не стали тягнути з утворенням коаліції і оприлюднили коаліційну угоду. Посади розподілили таким чином: команді Юлії Тимошенко відійдуть економічний та паливно-енергетичний сектори, а НУНС опікуватиметься гуманітарним та силовим блоками.

2008, п'ятниця

Закрити прем'єра Тимошенко та президента Ющенка в одній кімнаті та не випускати, поки білий дим не піде – так другий президент Леонід Кучма запропонував вирішити політичну кризу у країні.

А Ющенко та Тимошенко продовжують битися за проведення або скасування перевиборів. Центрвиборчком заявив, що відсутність коштів ставить під загрозу проведення позачергових виборів. Президент створив Центральний окружний адміністративний суд, замість розформованого ним Окружного адміністративного суду міста Києва. Новий суд скасував ухвалу попередників, яка зупиняла дію президентського указу про розпуск Верховної Ради.

2010, неділя

– Лідер БЮТ Юлія Тимошенко вважає, що їй не страшні конкуренти на пост лідера "Батьківщини" до 70 років. Коментуючи оголошений у партії праймеріз, Тимошенко зазначила, що ще років 20 вона може ходити на праймеріз і нічого не боятися.

– Після чотирирічної перерви в професійному боксі Віталій Кличко зустрівся на рингу з американцем Шенноном Бріґґзом та уп'яте відстояв титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC.

2011, понеділок

У Євросоюзі готуються до візиту президента Віктора Януковича до Брюсселю. Проте керівництво ЄС повідомляє, що може скасувати візит, якщо український президент не продемонструє рішучу реакцію у справі ув'язненої Юлії Тимошенко.

У БЮТ вимагають або декриміналізувати статтю, за якою засуджена Тимошенко, або розпустити парламент. Представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко відповідає, що Янукович не буде тиснути на парламент з метою ухвалити рішення щодо декриміналізації.

2012, середа

– Німецький парламент заблокує Угоду про асоціацію з Україною, якщо не буде звільнено Юлію Тимошенко. Про це заявив глава комітету з європейської інтеграції німецького Бундестагу Гюнтер Кріхбаум після зустрічі з донькою екс-прем'єра Євгенією. "Для нас ця справа є символом того, як в Україні відносяться до прав людини та демократії", – запевнив Кріхбаум.

– Промислове виробництво в Україні у вересні 2012 року скоротилося на 7% порівняно з вереснем 2011 року, повідомив Держстат.

2013, четвер

– У вересні 2013 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 5,6% порівняно з вереснем 2012 року, повідомив Держстат.

– Президент Віктор Янукович вирішив зняти з себе відповідальність за долю Юлії Тимошенко. Він заявив, що саме Верховна Рада може ухвалити рішення щодо можливості лікування екс-прем'єрки за кордоном.

Тим часом один з членів наглядової місії Європарламенту у складі Пета Кокса та Олександра Кваснєвського зізнався, що місія ще не має готових пропозицій для вирішення питання Тимошенко. Одне з головних питань: як вирішувати ситуацію, коли Тимошенко одужає? Чи повинна вона буде повернутися до України, і якщо так, то в якому статусі?

2014, п'ятниця

– У Мілані відбулася багатостороння зустріч за участю президентів України, Росії та європейських лідерів. Президент Володимир Путін завірив, що Кремль готовий сприяти процесу відводу військ і озброєнь української армії та бойовиків на Донбасі.

Президент Петро Порошенко назвав результати зустрічі не надто оптимістичними. За його словами, сторони домовилися про виконання всіх пунктів Мінських угод та сприянню виборам на Донбасі згідно із законодавством про особливості місцевого самоврядування. Інші європейські лідери теж підкреслили складність переговорів.

– Троє українських військових загинули та 10 дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. А у Кривому Розі один військовослужбовець загинув під час навчань: у нього в руці розірвалась граната з гранатомета АГС-17.

– Міністр МВС Арсен Аваков розформував батальйон особливого призначення "Шахтарськ". Причиною цього стали випадки мародерства серед його бійців.

2015, субота

– На Одещині траур. 12 осіб загинули внаслідок аварії катера у Затоці. Прогулянкове судно "Іволга" вийшло з приватної бази з 36-ма особами на борті. Під час повернення на базу судно перевернулося. Заступник глави Одеської ОДА Володимир Жмак назвав причини трагедії: сильний шторм і відсутність рятувальних жилетів.

– Чотири фури з продукцією компанії Roshen не пустили на півострів учасники громадської блокади Криму. Про це розповів глава кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров.

2016, неділя

– Один військовий загинув і сім дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. У Луганській області на міні підірвався автомобіль із українськими військовослужбовцями, один боєць загинув. Бойовики обстріляли населений пункт Водяне неподалік Маріуполя. Як повідомили у прес-центрі АТО, терористи знищили вщент цілу вулицю.

– Напередодні ввечері стало відомо, що у "ДНР" ліквідували одного з лідерів терористів – Моторолу. Разом із з ним загинув його охоронець. Невідомі закріпили саморобний вибуховий пристрій у під'їзді, той спрацював, коли бойовик повертався додому та увійшов у ліфт.

У "ДНР" назвали вбивство терористичним актом та звинуватили в ньому українських диверсантів. Раніше Моторола сам зізнавався у вбивстві українських полонених.

– У Харкові оголошено перший судовий вирок учасникам захоплення будівлі Харківської ОДА у квітні 2014-го. Двох чоловіків засуджено до 5 років позбавлення волі, ще двох – до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.

Рустем Халілов, для УП