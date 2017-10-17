Пожары в Португалии и Испании: 39 погибших

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Вторник, 17 октября 2017, 02:35

В результате масштабных лесных пожаров в Португалии и соседних районах Испании погибли по меньшей мере 39 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По информации Reuters, правительство Португалии попросил международной помощи и объявил чрезвычайное положение.

Также сообщается, что местные оппозиционные партии и СМИ резко раскритиковали правительство за то, что то не смогло предотвратить новую волну смертельных пожаров после летнего огня в июне. Тогда погибли 64 человека.

В то же время министр внутренних дел Португалии Константа Урбано да Соуза заявила, что проблема могла возникнуть из-за изменения климата.

"Мы сталкиваемся с новыми погодными условиями. В эпоху изменения климата такие катастрофы становятся реальностью во всем мире", –  подчеркнула она.

Как известно, в воскресенье в Португалии зафиксировали 500 лесных пожаров.

Темы: Испания Португалия стихийное бедствие
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