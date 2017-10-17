Турция продлила режим чрезвычайного положения

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Вторник, 17 октября 2017, 03:25

Турецкое правительство в понедельник, 16 октября, продлил действие чрезвычайного положения еще на три месяца.

Об этом сообщает DW.

По информации DW, решение еще должны одобрить депутаты парламента, большинство из которых входят в состав партии президента Реджипа Эрдогана.

Но оппозиция призывает отменить этот режим, потому что он, по ее словам, ограничивает гражданские права и свободы.

Как известно, в июле прошлого года в Стамбуле прошла неудачная попытка переворота, после которого было уволено более 2 тысяч судей.

Темы: Турция
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