Теракт в Сомали: число погибших превысило 300 человек

Глава службы скорой помощи столицы Сомали Абдикадир Абдирахман сообщил, что число погибших в результате теракта в Могадишо превысило 300 человек.

По информации Reuters, точное количество жертв пока неизвестно.

"Мы подтверждаем, что из-за взрыва погибли более 300 человек. Количество жертв может увеличиться, поскольку некоторые люди все еще считаются пропавшими без вести", – заявил Абдирахман.

Как известно, нападение произошло неподалеку от одной из гостиниц в столичном районе Мадина, где часто останавливаются члены правительства и журналисты.

По одной из версий, преступник, возможно, планировал совершить нападение именно на этот отель, однако не доехал до него.

Этот теракт – самое кровавое нападение с участием смертника в Сомали за последние годы.

Президент страны Мохаммед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура и призвал сомалийцев откликнуться на призывы больниц о донорстве крови для раненых.