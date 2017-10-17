Теракт в Сомали: число погибших превысило 300 человек

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Вторник, 17 октября 2017, 04:14

Глава службы скорой помощи столицы Сомали Абдикадир Абдирахман сообщил, что число погибших в результате теракта в Могадишо превысило 300 человек.

По информации Reuters, точное количество жертв пока неизвестно.

 "Мы подтверждаем, что из-за взрыва погибли более 300 человек. Количество жертв может увеличиться, поскольку некоторые люди все еще считаются пропавшими без вести", –  заявил Абдирахман.

Как известно, нападение произошло неподалеку от одной из гостиниц в столичном районе Мадина, где часто останавливаются члены правительства и журналисты.

По одной из версий, преступник, возможно, планировал совершить нападение именно на этот отель, однако не доехал до него.

Этот теракт – самое кровавое нападение с участием смертника в Сомали за последние годы.

Президент страны Мохаммед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура и призвал сомалийцев откликнуться на призывы больниц о донорстве крови для раненых.

Темы: мир теракт
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