Женщина подорвалась на растяжке между Майорским и Зайцево

32 просмотра
Вторник, 17 октября 2017, 08:51

В лесополосе между поселками Майорское и Зайцево 34-летняя женщина попала на растяжку, ее госпитализировали.

Полиции Бахмутского отдела сообщили об этом инциденте 16 октября в 17:40.

"Жительница оккупированной Амвросиевки, находясь возле Майорского, сошла с дороги в лесополосу, где подорвалась на растяжке", – установили правоохранители.

В результате взрыва женщина получила травмы туловища и конечностей. Пострадавшую доставили в больницу города Бахмут.

Проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Полиция призывает граждан быть осторожными в районах вблизи линии разграничения, не сходить с автодороги, не выходить в лесополосу.

Темы: Донбасс Донецкая область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сутки в АТО: Обстрелы Бутовки, двое погибших 17 октября 2017, 06:54
Сурков и Захарченко в Ростове открыли памятник боевикам 16 октября 2017, 23:46
АТО: Боевики увеличили количество обстрелов на донецком направлении 16 октября 2017, 20:59
powered by lun.ua
Главные новости
Хроника 17 октября. У Ющенко с Тимошенко "Война и мир", а Моторола больше не позвонит
Сутки в АТО: Обстрелы Бутовки, двое погибших
Украину избрали в Совет ООН по правам человека
В центре Киева перекрывают улицы, стягивают Нацгвардию
Все новости
перфоманс

Как понимать арт-проекты: разговор по душам о современном искусстве

странствия

Как путешествовать экономно и по карману: советы тревел-блоггеров

семья

Почему даже идеальные папы бездельничают вдвое больше чем мамы?